Südtirol, Castori: "Se non si vince si può anche pareggiare. Loro mai oltre la metà campo"

Le parole del tecnico del Südtirol Fabrizio Castori, riportate da FCS TV, al termine della sfida contro la Virtus Entella terminata 0-1.

"Se non si vincono queste partite si possono pareggiare. Perché loro non hanno mai passato la metà campo, l'hanno passata una volta ha preso un calcio d'angolo, non abbiamo marcato un giocatore e hanno segnato un corner rasoterra. Sono sicuramente errori nostri, perché ci può stare una partita sottotono, ci può stare un avversario chiuso, però non va bene prendere gol su di un calcio d'angolo rasoterra, siamo colpevoli, questo non va bene".