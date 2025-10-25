Tudor e la gestione di Yildiz: "Gioca sempre, normale farlo riposare. Anche perché il ginocchio..."

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Juventus, gara in programma domani sera alle 20:45 all'Olimpico che chiuderà l'8^ giornata, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Igor Tudor e tra i vari temi toccati ha detto la sua anche sulla gestione di Yildiz: "Lui come Del Piero? I paragoni sono delicati perché il calcio è diverso. Del Piero ha fatto la storia. Kenan è praticamente al suo primo anno da protagonista vero. Giocatore importantissimo, praticamente il più importante della rosa e gioca sempre, non è neanche facile. Uno inizia più spensierato, poi si rende conto della crescita e del percorso, anche altre squadre si accorgono dei pericoli che arrivano da lui. Giocando sempre e spendendo tante energie è normale che le prestazioni non sino sempre uguali. Anche in Nazionale ha giocato sempre, normale che uno vorrebbe farlo riposare ha anche questo ginocchio un po' così…".

Lei come vive questo momento?

"Io sto benissimo. La mia sensazione dopo Madrid è positiva anche se abbiamo perso. Noi vogliamo provare a vincere ed essere squadra. Dobbiamo stare sul pezzo".

Quanti campioni vi servirebbero? Lei ha paura di essere esonerato?

"Non serve a nulla pensare ai campioni. Le analisi si fanno quando si finisce la stagione. Esonero? Da 0 a 10 questa paura è zero. Io mi godo tutto anche nella difficoltà ed ho tutto molto chiaro nella testa. Questo mi sta dando forza e provo a mettermi in bilico per provare a fare meglio. Io penso 24 ore al giorno a motivare e far dare il meglio alla squadra".

Clicca qui per leggere la conferenza completa.