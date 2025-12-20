Mantova, Rinaudo: "Mister Modesto è la scelta migliore, ho visto la fame nei suoi occhi"

Il direttore sportivo del Mantova Leandro Rinaudo è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore del club, Francesco Modesto: "Prima di tutto sento di dover ringraziare Davide Possanzini per quanto fatto in questi anni per il club e per il lavoro svolto nel periodo insieme. Ha scritto sicuramente pagine di storia importanti per questi colori. Ho ragionato molto sul cambio in panchina. Ho fatto tante ipotesi sui possibili risvolti, sia che positivi che negativi, di questa decisione. Sono una persona molto responsabile e sto dando l'anima per la società, sposando a pieno questa causa. Mister Modesto è la scelta migliore. Ho visto nei suoi occhi fame, gran voglia di lavorare e di ribaltare questa situazione. Ha una conoscenza importante di questo campionato".

Le parole di Modesto

"Grazie al presidente Filippo Piccoli ed al direttore per questa opportunità. Non ci ho pensato su nemmeno un attimo. Sono pronto e carico per affrontare questa tappa cruciale della mia carriera. Sappiamo tutti delle difficoltà, altrimenti non sarei qui, e che non sarà facile, ma insieme al mio staff, sono sicuro che possiamo dare un grande contributo per raggiungere la salvezza. Conosco bene il Mantova, ho guardato tante partite e lo ricordo bene quando ha vinto il campionato di serie C con un gioco mai visto prima. C'è molto da migliorare e lo faremo col tempo. Impossibile, in così pochi giorni, azzerare tutto. Ma, fin da subito, scenderemo in campo con compattezza, umiltà e voglia di giocare".

"Questa non è una squadra morta, ma viva. Ho parlato con tutti i ragazzi ed ho visto nei loro occhi gran voglia di raggiungere l'obiettivo finale. Sarà un percorso molto lungo - spiega il mister di viale Te - ma è quello che vogliamo tutti, che mi ha chiesto il presidente e che dobbiamo fare. Da oggi si cambia pagina, a pagare è sempre l'allenatore, ma spesso non è solo sempre colpa sua. Io sono molto diretto e concreto, metterò al servizio del Mantova tutta la mia esperienza. Empoli? Avversario forte e completo". Lo riporta TuttoMantova.it