Sudtirol-Empoli 1-2, le pagelle: Pietrangeli colonna portante, Nasti rilancia l'Empoli

Risultato finale: Sudtirol-Empoli 1-2.

SUDTIROL

Adamonis 5,5 - Non regge più sul raddoppio di Nasti e concede il gol. Primo tempo quasi da spettatore.

Coulibaly 6 - Vince quasi tutti i contrasti. Prende i tempi giusti e scippa il pallone agli avversari. Sul pareggio dell'Empoli però incappa su un suo compagno e permette a Ilie di scappar via. Dal 91' Casiraghi S.V.

Kofler 4 - Rovina la gara dopo cinque minuti facendosi espellere. Va bene provare a bloccare la corsa del centravanti, ma così è da ingenui.

Davi F. 5,5 - Altalenante e poco convincente per tutta la gara. Si perde in certi momenti chiave. Nel secondo tempo cala d'intensità in maniera evidente.

Molina 6 - L'esperienza ripaga sempre. Parola del numero 79 del Sudtirol che sa come muoversi in tutto il campo. Peccato per lo scontro con Coulibaly. Da lì nasce l'azione del gol del pareggio. Dal 63' Bordon 6,5 - Ubriaca gli uomini di Pagliuca quando ha il pallone tra i piedi, tanto che fa prendere un giallo a Ceesay.

Pietrangeli 6,5 - Sempre titolare è una colonna portante del Sudtirol. Salva i suoi sul tiro pericoloso di Guarino.

Tronchin 5 - Lascia passare Ilie sull'assist per Shpendi. Troppo permissivo e poco incisivo. C'è un po' di caos oggi.

Mallamo 6 - Dà grande qualità alle manovre del Sudtirol soprattutto nella prima parte della gara. Cala nella ripresa. Dal 63' Martini 5 - Non si fa vedere in campo. Entra quando l'Empoli ha tirato fuori il carattere.

Davi S. 6 - Ottimale ed efficiente in copertura, la sua prestazione è quasi impeccabile. Sul finale si perde un po', pile scariche.

Merkaj 6 - Non riesce a giocare come vorrebbe perché Lovato non gli dà tregua. Prestazione sempre di sacrificio, si carica la squadra sulle spalle. Dal 74' Odogwu S.V.

Pecorino 6,5 - Scaltro e intelligente si prende i falli mettendoci il fisico. Il gol è da attaccante rapace. Ha fame di vittorie. Dal 74' Zedadka S.V.

Fabrizio Castori 5 - Troppa foga e molto nervosismo. Si prende due gialli con conseguente espulsione perché ha da dire qualcosa al IV uomo. La gara è ben preparata. Anche quande rimane in inferiorità numerica gioca meglio dell'avversario. Nel secondo tempo si perde e concede, inevitabilmente, spazi e opportunità. Rimane una bella prestazione di cuore e carattere.

EMPOLI

Fulignati 6 - Enorme sicurezza nell'area piccola, ma Pecorino è bravo con la zampata a bucarlo.

Lovato 6,5 - Si sbraccia nei confronti degli attaccanti perché vuole movimenti diversi. Prova le incursioni per disertare gli avversari. Perfetto con i tempi di gioco.

Guarino 6 - Spizza palloni velenosi ma deve imparare a saper gestire i momenti. La troppa foga su Zedadka gli è costato il cartellino giallo evitabile.

Obaretin 6 - Cresce tantissimo nel secondo tempo. Si fa vedere spesso in area di rigore provando qualche inserimento.

Elia 6 - Metodico e razionale non si fa sopraffare dal vantaggio dell'avversario. Potrebbe fare di più, le sue qualità sono evidenti. Dal 77' Carboni S.V.

Belardinelli 5 - Non riesce ad inserirsi nelle dinamiche di gioco che nel primo tempo sono quasi a senso unico. Poco coinvolto e poco partecipe. Dal 46' Yepes 5,5 - Poco reattivo e molto confusionario.

Ghion 6,5 - Gestisce palla al piede prendendosi qualche rischio. Cerca spesso il passaggio in verticale, grande personalità.

Moruzzi 6 - Prova ad alzare il ritmo dei suoi mettendo anche qualche cross in mezzo all'area di rigore. Davanti fanno fatica a concretizzare. Dal 46' Nasti 7 - Cattiveria e voglia di stare in campo. I tre punti sono suoi. Un gol pesantissimo rimette sui binari giusti l'Empoli.

Shpendi 6,5 - Trattato con le cattive dalla difesa del Sudtirol non crea movimento per destabilizzare gli avversari ma l'assist di Ilie non può sbagliarlo. Dal 65' Pellegri 5,5 - Si innervosisce facilmente creando scintille anche a fine gara. Poco convincente.

Ceesay 5,5 - Si fa vedere pochissimo in avanti a supporto di Shpendi. Nella ripresa non riesce a star dietro a Bordon e gli fa fallo. Non è la sua partita.

Saporiti 6 - Dipinge un arcobaleno per lanciare Shpendi nell'uno contro uno con Adamonis. Reattivo e concreto è il più sveglio dei suoi nella prima frazione di gara. Dal 46' Ilie 6,5 - Accarezza i palloni e tenta di smuovere la gara dei toscani. Qualità da vendere. E' completo.

Guido Pagliuca (in panchina il vice Nazzareno Tarantino) 6 - Primo tempo troppo sottotono e a senso unico a favore della squadra di casa. Nel secondo tempo cambia i suoi uomini e alza notevolmente il ritmo sfruttando il giocatore in più. La rosa ampia gli permette di avere delle valide alternative che dovrebbe provare a lanciare dal 1'. Vittoria importantissima.