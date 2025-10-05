Il Napoli completa la rimonta e passa in vantaggio col Genoa: segna ancora Hojlund
Il Napoli completa la rimonta e ribalta il Genoa a un quarto d'ora dalla fine. Azione insistita degli azzurri, con Anguissa che va al tiro ma trova la grande risposta di Leali; sulla ribattuta c'è Rasmus Hojlund a ribadire in fondo al sacco e a realizzare così la rete del 2-1, la sua terza consecutiva dopo la doppietta in Champions League.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Genoa a cura della redazione di TMW!
