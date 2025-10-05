Serie B, 7ª giornata - Crisi Samp, dopo i primi 45' il Pescara è avanti di un gol
Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, nella giornata odierna.
La domenica cadetta ha preso il via alle ore 15:00, ma sta proseguendo adesso con la penultima sfida, quella che si sta giocando al 'Ferraris' di Genova tra Sampdoria e Pescara. Il confronto è iniziato alle ore 17:15, e ha quindi mandato in archivio da poco il primo tempo: una frazione di gioco che sembrava destinata a chiudersi a reti bianche, ma che vede invece la formazione ospite in vantaggio (CLICCA QUI per leggere il live match targato TuttoMercatoWeb.com)
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Sampdoria-Pescara 0-1
44' Oliveri
Domenica 5 ottobre
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Carrarese-Juve Stabia 3-0
10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon
Sudtirol-Empoli 1-2
42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Empoli 9
Sudtirol 9
Padova 8
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Pescara 5*
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2*
* una gara in meno
