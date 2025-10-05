Serie B, 7ª giornata - Crisi Samp, dopo i primi 45' il Pescara è avanti di un gol

Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, nella giornata odierna.

La domenica cadetta ha preso il via alle ore 15:00, ma sta proseguendo adesso con la penultima sfida, quella che si sta giocando al 'Ferraris' di Genova tra Sampdoria e Pescara. Il confronto è iniziato alle ore 17:15, e ha quindi mandato in archivio da poco il primo tempo: una frazione di gioco che sembrava destinata a chiudersi a reti bianche, ma che vede invece la formazione ospite in vantaggio (CLICCA QUI per leggere il live match targato TuttoMercatoWeb.com)

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 7ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Sampdoria-Pescara 0-1

44' Oliveri

Domenica 5 ottobre

Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena

Già giocate

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)

Monza-Catanzaro 2-1

5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)

Venezia-Frosinone 3-0

3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas

Spezia-Palermo 1-2

41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)

Cesena-Reggiana 1-2

15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)

Carrarese-Juve Stabia 3-0

10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon

Sudtirol-Empoli 1-2

42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E), 90'+7 Nasti (E)

CLASSIFICA

Palermo 15

Modena 14*

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Empoli 9

Sudtirol 9

Padova 8

Reggiana 6

Catanzaro 6

Virtus Entella 6*

Bari 6

Pescara 5*

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2*

* una gara in meno