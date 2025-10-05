Il primo ritorno allo Stadium da ex (e avversario) per Allegri: i suoi numeri con la Juventus

Comunque vada a finire, sarà una partita speciale quella che questa sera attende Massimiliano Allegri, alla prima volta allo Stadium sia da ex allenatore della Juventus che da avversario, considerando come prima dell’estate scorsa non avesse indossato altri colori calcistici che non fossero il bianco e il nero. Adesso è alla guida del Milan e non potrà lasciare spazio ai sentimenti.

Un’esperienza duplice, dai due volti, quella di Allegri con la Juventus, iniziata nell’estate del 2014 con la grande e trionfale marcia in campo nazionale, fatta in prima battuta di 5 campionati di Serie A consecutivi vinti raccogliendo l’eredità di Conte e corredata anche da due finali di Champions League, entrambe però perse. Quindi il primo addio, nell’estate del 2019 e dopo l’ennesimo Scudetto, con la voglia di rispondere a un’esigenza generalizzata di bel calcio. Seguiranno due anni complicatissimi (al primo comunque Sarri riuscirà a proseguire la tradizione in Serie A) e il ritorno di Max. Decisamente meno brillante, all’insegna di qualificazioni Champions, delusioni in Europa e una Coppa Italia vinta al veleno in coda, con conseguente allontanamento per aver perso le staffe nel post-partita. E, dicono in molti (a supporto c’è anche qualche immagine televisiva di allora) anche e soprattutto per il rapporto ormai deteriorato con Giuntoli.

Dopo un anno ‘sabbatico’ e di studio, Allegri è tornato in sella da allenatore del Milan. E questa sera sfiderà per la prima volta la Juventus, per la quale non era un ‘nemico’ da oltre un decennio. Come spesso gli capita di fare, ci ha scherzato su nella conferenza stampa della vigilia.

Allegri 1.0 alla Juventus, il primo atto (2014-2019)

271 partite, 191 vittorie, 41 pareggi, 39 sconfitte, 524 gol segnati, 208 gol subiti

Allegri 2.0 alla Juventus, il secondo atto (2021-2024)

149 partite, 80 vittorie, 34 pareggi, 35 sconfitte, 223 gol segnati, 140 gol subiti

Allegri alla Juventus, in totale (con palmares)

420 partite, 271 vittorie, 75 pareggi, 74 sconfitte, 747 gol segnati, 348 gol subiti

5x Serie A

5x Coppa Italia

2x Supercoppa Italiana