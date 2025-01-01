TMW
I tifosi della Juventus non dimenticano Allegri. Applausi per il pullman del Milan
TUTTO mercato WEB
Questa sera si concretizza il primo ritorno da avversario allo Stadium di Massimiliano Allegri, oggi alla guida del Milan dopo otto anni trascorsi in due spezzoni sulla panchina della Juventus.
All’arrivo allo Stadium del pullman sul quale viaggiava il Milan, diversi tifosi della Juventus hanno applaudito proprio Allegri, il quale era seduto nella parte anteriore del pullman ed avrà senz'altro percepito l'affetto nei suoi confronti.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, David.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile