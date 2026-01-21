Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club

La gara contro la Juve Stabia è stata infausta per il Pescara, e non solo per il risultato, perché oggi, come fa sapere il club abruzzese in una nota ufficiale, la tifoseria del Delfino avrà il divieto di partecipare alle trasferte fino al 15 febbraio 2025: saranno infatti chiusi i vari settori ospiti degli stadi che ospiteranno il club.

Questa, la nota:

"La società Delfino Pescara 1936 informa che, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, notificato dalla Questura di Monza, sono vietate le trasferte ai tifosi pescaresi per il periodo dal 20 gennaio al 15 febbraio 2026.

Il provvedimento prevede:

- chiusura del settore ospiti negli stadi in cui il Pescara disputerà gare in trasferta;

- divieto di vendita dei titoli di accesso per le suddette gare nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Pescara.

Il provvedimento fa seguito ai fatti verificatisi in occasione della trasferta di Castellammare di Stabia.

La società invita i propri sostenitori al rispetto delle disposizioni e ringrazia per la consueta collaborazione e il senso di responsabilità.

Eventuali aggiornamenti verranno comunicati attraverso i canali ufficiali".