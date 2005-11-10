Il Monza come il Cagliari a gennaio con Palestra: Kouadio resta fino a fine stagione

Eddy Kouadio è uno dei giovani giocatori italiani più attenzionati dai club di Premier League. Sugli spalti del Brianteo si segnalano a ogni gara interna del Monza diversi osservatori provenienti dall'Inghilterra. Vi abbiamo scritto ieri dell'interessamento di Bournemouth e Brentford: confermato. Ma nelle ultime settimane anche altre società d'oltremanica come Brighton, Hull City e soprattutto Everton hanno chiesto informazioni. Otto presenze e un gol in questa stagione, il classe 2006 nato a Prato da una famiglia di origini ivoriane a settembre è stato convocato anche da Roberto Mancini che però - almeno per il momento - non l'ha ancora fatto debuttare con la nazionale maggiore. C'è tempo, anche se senza esordio quella ivoriana resterà per il giocatore sempre e comunque una porta aperta.

A febbraio in rinnovo con la Fiorentina

Kouadio è un prodotto del settore giovanile della Fiorentina e tutt'ora è di proprietà della società gigliata. Nella scorsa stagione ha collezionato otto presenze, ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra meritandosi a febbraio anche un rinnovo di contratto fino al 2030. Il club viola sta dimostrando coi fatti di crederci: lo scorso luglio l'ha ceduto in prestito secco al Monza, a una squadra che gli sta dando tanto spazio, e a fine stagione tirerà una linea. Dovrà decidere se tenerlo in rosa per inserirlo con forza nell'undici titolare oppure cederlo al migliore offerente.

Muro del Monza: a gennaio resta

Già, perché le offerte stando così le cose sicuramente non mancheranno. Soprattutto dall'Inghilterra, probabilmente anche a gennaio. Ma un po' come fatto dal Cagliari nella scorsa stagione con Marco Palestra, oggi il Monza non ha alcuna intenzione di interrompere in anticipo il prestito. La Fiorentina potrà quindi sì gestire il suo futuro come meglio crede, ma solo a fine stagione. Per Juric il classe 2006 è considerato pedina imprescindibile per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza e per questo è intenzionato a tenere il giocatore fino alla fine della stagione.