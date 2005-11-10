Carrarese, ridotta la squalifica a Pagliuca. Il tecnico sarà in panchina contro il Verona

TMW
Carrarese, ridotta la squalifica a Pagliuca. Il tecnico sarà in panchina contro il VeronaTMW
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie B
autore Luca Bargellini
29.10.2026 14:49Serie B
TUTTOmercatoWEB
Dopo tre vittorie nelle sue prime quattro partite da tecnico della Carrarese, continua il momento positivo per Guido Pagliuca. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il ricorso presentato contro la sua squalifica di tre giornate dopo l'espulsione rimediata nel match contro il Modena del 17 ottobre scorso e terminata con il successo dei toscani per 2-1, avrebbe dato esito positivo.
La sanzione passa, dunque, da tre a due giornate: questo comporta che Pagliuca sarà regolarmente in panchina per il match contro l'Hellas Verona in programma domenica prossima in quanto ha già scontato contro Palermo a Arezzo la sua sanzione
Fonte: Claudia Marrone
Altre notizie Serie B
Oggi
14:49 Serie BTMW
TMWCarrarese, ridotta la squalifica a Pagliuca. Il tecnico sarà in panchina contro il Verona
14:19 Serie BTMW
TMWValentini sull'exploit dell'Ascoli: "Hanno dato spazio al gruppo che ha vinto la Serie C"
12:49 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Galloppa mantiene la vetta
12:34 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori attaccanti dopo la 9ª giornata: Belotti corre, Mosquera insegue
12:19 Serie BFocus TMW
Focus TMWSerie B, i migliori centrocampisti dopo la 9ª giornata: Tramoni primo nonostante l'infortunio
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi