Valoti: "Ho voluto fortemente lo Spezia. Questa piazza mi ha sempre trasmesso emozioni"

“Ho voluto lo Spezia fortemente perché è sempre stata una piazza che da fuori mi ha sempre suscitato emozioni. Venire a giocare qua è sempre stato emozionante e penso sia una società in cui si possa lavorare bene e i primi giorni me l’hanno confermato”. Il centrocampista Mattia Valoti parla così nel corso di Radio Picco della scelta di vestire la maglia dei liguri dopo sei mesi ai margini della Cremonese in Serie A: “Purtroppo venivo da un periodo di inattività e mi mancava il ritmo partita, sono arrivato con grande entusiasmo ed è stato facile inserirsi in questo gruppo dove tutti mi hanno messo a mio agio. Devo ancora mettere dei minuti nelle gambe e ritrovare la condizione, ma la voglia è tanta”.

Valoti poi si sofferma sul fatto che adesso indossi la maglia della squadra sconfitta negli scorsi play off in finale: “ Non mi fa strano (ride, ndr). Fa parte del nostro lavoro. - spiega Valoti come si legge su Cittadellaspezia.com - Sono un professionista, ho dato il massimo nelle squadre in cui sono stato e la mia intenzione è farlo anche allo Spezia”.

Valoti poi si sofferma sul derby salvezza contro la Sampdoria nel prossimo turno: “Sappiamo che è una partita molto importante e delicata vista anche la classifica che ci accomuna. Dobbiamo essere bravi a dare continuità alla prestazione con l’Avellino, per atteggiamento e voglia di portare a casa il risultato. - prosegue Valoti – Credo però che, considerato il mercato ancora aperto e i possibili arrivi, la squadra sia ancora in costruzione e dunque servirà un po' di tempo per essere al 100%, ma le prime due gare che ho giocato qui sono una nota positiva. Penso che a fine mercato si delineerà lo Spezia nel miglior modo possibile, provando ad arrivare alla fine della stagione al massimo della forma”.