Cremonese, Valoti atteso in sede poi a La Spezia. I dettagli del nuovo contratto
Fumata bianca in casa Spezia per l'arrivo di Mattia Valoti.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore è atteso oggi presso la sede della Cremonese, squadra che attualmente detiene la proprietà del cartellino, per poi raggiungere successivamente La Spezia per mettere nero su bianco il via alla sua nuova avventura.
Pronto per lui un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione.
Valoti (32) saluta dunque Cremona dopo due anni e un ruolino di marcia da 15 presenze e 3 reti all'attivo.
