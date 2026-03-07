Spezia, Donadoni: "Bel segnale della squadra, contento di Comotto"

Vittoria pesantissima per lo Spezia allo stadio Alberto Picco contro il Monza. Dopo il fischio finale, Roberto Donadoni, tecnico dei padroni di casa è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara.

Il commento sulla partita.

"Siamo partiti bene, poi abbiamo subito e non è facile riprendere in mano la partita. Siamo stati bravi a non disunirci e continuare attraverso il gioco: se ci si mette la giusta personalità senza timore qualcosa viene fuori. Infatti abbiamo recuperato e poi abbiamo vinto, è un bel segnale. come la voglia e il gusto di giocare: ai ragazzi ho detto che si può fare ancora di più. Ci hanno creduto ed è stata una buona prestazione che non sposta di nulla il nostro obiettivo. Il merito è di questo gruppo, che era contato e le risposte anche di chi è entrato sono state importanti".

Il momento della squadra.

"Sono bravi ragazzi che hanno bisogno del supporto giusto e di capire che attorno a loro c'è fiducia. Quando si mette in discussione questo la palla pesa di più e si fa più fatica a controllarla. La Serie B è altalenante e si può vincere o perdere contro tutti e la classifica non conta. L'ago della bilancia pende sempre di chi ha coraggio e voglia di fare qualcosa in più. I ragazzi non erano demotivati prima e non sono euforici oggi. Sappiamo qual è il nostro cammino e cerchiamo di farlo insieme senza sprecare energie perché serviranno fino alla fine".

Il commento sul Monza.

"Quando si è in superiorità numerica è pacifico che ci sia un vantaggio, ma il Monza ha il doppio dei nostri punti e probabilmente anche una capacità diversa di leggere i momenti".

La prestazione di Comotto.

"Ha fatto una buona prestazione, non voleva nemmeno uscire malgrado i crampi. Sono convinto che possa fare ancora di più di così ma questa è una buona strada. I giocatori giovani se sono buoni vanno fatti giocare, abbiamo tanti esempi di giocatori giovani indicati come fenomeni e bisogna capire che ci vuole pazienza. Sono contento della sua crescita, è un ragazzo che ha voglia di imparare".

La doppietta di Artistico.

"Ma al di là dei gol è un giocatore sempre a disposizione dei compagni anche fuori dal campo. Ha 23 anni e alle spalle qualcosa di diverso, è bravo e quando segni ci vuole la voglia di andare in area. Se riesce ad avere quei 2-3 gol in più dai centrocampisti cambia anche lo scenario".

La situazione infortuni.

"Ci sono giocatori che tarderanno a rientrare, ma altri potranno far vedere le loro capacità. Abbiamo recuperato Valoti e Bandinelli, spero anche Di Serio e Vlahovic per avere un po' di alternative in più".