Ufficiale Cremonese, ceduto Valoti allo Spezia a titolo definitivo: i dettagli del contratto

Mattia Valoti lascia la Cremonese e si trasferisce a titolo definitivo allo Spezia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club grigiorosso con un comunicato ufficiale emesso pochi minuti fa sul proprio sito. Il giocatore era rimasto fuori dal progetto della Cremonese già dall'inizio di questa stagione, dopo che durante l'estate scorsa non era riuscito a trovare un accordo per essere ceduto altrove. Adesso la nuova avventura allo Spezia.

Il comunicato della Cremonese.

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Mattia Valoti. Nell’anno trascorso all’ombra del Torrazzo, il centrocampista ha contribuito al ritorno in Serie A scendendo in campo in 15 occasioni e mettendo a segno 3 gol. Il club grigiorosso ringrazia Mattia per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali".

Il comunicato dello Spezia.

"Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'US Cremonese le prestazioni sportive del centrocampista Mattia Valoti, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2026, con opzione per il prolungamento contrattuale a determinate condizioni.

Classe 1993, dopo aver mosso i primi passi tra Crotone e Dalmine entra nel vivaio dell’Albinoleffe, club con il quale esordisce a 17 anni nel campionato cadetto. Dopo un anno e mezzo con la formazione Primavera del Milan, il centrocampista fa ritorno all'Albinoleffe, con la cui maglia colleziona 27 presenze, segnando anche 7 reti in Serie C tra il gennaio 2013 e il giugno 2014. Bottino che, unitamente alle ottime prestazioni fornite, gli consente l'approdo all'Hellas Verona, in Serie A, nella stagione 2014/2015 e con i gialloblù resterà fino al 2018, totalizzando 65 presenze, 7 gol e 9 assist, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia; nel mezzo una parentesi annuale in cadetteria divisa tra Pescara e Livorno.

Il passaggio alla SPAL nell'estate 2018 segna la sua definitiva consacrazione. In maglia estense gioca due anni in Serie A e uno in Serie B, per un totale di 86 presenze e ben 18 gol e 4 assist. Nel 2021, conquista la promozione in massima serie con la maglia del Monza, per poi confermarsi nella stagione successiva in Serie A, mentre nella stagione 2023/2024 è un punto di riferimento del Pisa, dove raggiunge la doppia cifra in 33 presenze. La stagione scorsa, iniziata al Monza in Serie A e conclusa alla Cremonese in Serie B, lo porterà a conquistare la terza promozione in massima serie della propria carriera.

Centrocampista esperto, duttile, talentuoso e con il vizio del gol, Valoti vanta complessivamente 108 partite e 9 gol in Serie A e 144 in Serie B, impreziosite da 38 gol e 18 assist ed ora è pronto a metter le proprie qualità al servizio delle Aquile, con indosso la maglia numero 5.

Benvenuto, Mattia!".