Venezia, buone notizie sul fronte rinnovi: Svoboda e Busio a un passo dalla firma

Buone notizie sui rinnovi in casa Venezia. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il club lagunare avrebbe ormai definito gli accordi per prolungare il rapporto con due colonne della formazione: si tratta del difensore centrale Michael Svoboda e del centrocampista Gianluca Busio entrambi in scadenza a fine stagione.

Secondo il portale i due dovrebbero firmare nei prossimi giorni, salvo sorprese dell’ultima ora, i nuovi contratti e venire così blindati dal club veneto.

Il centrale austriaco, classe ‘98. è in forza al Venezia dal 2020/21 quando arrivò in Serie B dal WSG Tirol e contribuì immediatamente alla promozione in Serie A. Da allora sono state 118 le presenze totali in arancioneroverde con anche tre reti all’attivo. Lo statunitense classe 2002 invece arrivò l’anno successivo in massima serie dal Kansas City e da allora ha messo insieme 150 presenze con 13 reti indossando anche la fascia di capitano.