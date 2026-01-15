Venezia, si allungano ancora i tempi per Ambrosino: Conte non lo libera. Ma c'è un piano B

Continua il lungo tira e molla fra Venezia e Napoli per l’attaccante Giuseppe Ambrosini. L’accordo fra le parti infatti è stato già trovato e blindato, ma il trasferimento non si è ancora concretizzato a causa di Antonio Conte che è irremovibile e non vuole far partire il classe 2003 viste le tante assenze, ben nove, nonostante l’abbia comunque utilizzato con il contagocce (appena 35 minuti spalmati in tre spezzoni).

Come riporta Trivenetogoal.it in mattinata ci sarebbe stato un contatto telefonico fra i due direttori sportivi - Giovanni Manna e Filippo Antonelli – con quello partenopeo che ha rassicurato il collega sul fatto che l’affare si farà anche se bisognerà aspettare la prossima settimana, sperando che il tecnico azzurro dia finalmente il via libera al calciatore.

Per questo il Venezia ha deciso di tutelarsi bloccando un altro attaccante: il nome è quello di Lion Lauberbach, classe ‘98, del Mechelen dove ha messo a segno sette reti in 22 presenze. Un giocatore dalle caratteristiche diverse rispetto ad Ambrosino, essendo una punta centrale molto fisica, ma anche da quelle degli altri attaccanti in rosa. I lagunari hanno dunque un piano B qualora i tempi per Ambrosino dovessero ulteriormente allungarsi per non restare senza quel rinforzo offensivo che Stroppa attende.