Pescara, Insigne è arrivato in città per le visite mediche accolto da oltre cento tifosi
A Pescara è il giorno di Lorenzo Insigne. L'attaccante, svincolato, torna nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Il giocatore, come raccolto da TMW, è arrivato in serata al Medical Center di Montesilvano per le visite mediche accolto da oltre un centinaio di tifosi.
Per Insigne è pronto un contratto fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di salvezza. Insigne verrà ufficialmente presentato martedì prossimo all’Ekk Hotel.
