Il via libera per Ambrosino non arriva, il Venezia chiude il colpo Lauberbach: i dettagli

Colpo in attacco del Venezia a sei giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato. In attesa di capire quando e se arriverà dal Napoli il via libera per il prestito del centravanti Giuseppe Ambrosino, calciatore sondato nelle ultime ore anche dall'Avellino, il club veneto ha messo a segno uno degli acquisti più importanti definiti dai club del campionato cadetto in questa finestra di calciomercato. Si tratta dell'attaccante tedesco classe '98 Lion Lauberbach, calciatore che arriva a titolo definitivo dal KV Mechelen, società della massima divisione belga.

Il Venezia alla ricerca di un ulteriore innesto per il suo reparto avanzato ha chiuso col calciatore classe 1998 un accordo valido fino al 30 giugno 2029. Per la società sesta in classifica in Jupiler League dopo 22 partite un incasso da circa due milioni di euro.

Ma chi è Lauberbach? Ventotto anni il prossimo 15 febbraio, sette gol nella prima parte di stagione, è un centravanti di 194 centimetri che gioca in Belgio dall'estate 2023 dopo le avventure in patria con le maglia di Eintracht Braunschweig, FSV Zwickau, Rot-Weiß Erfurt, Hansa Rostock e Holstein Kiel. Negli scorsi giorni anche il Pisa si era mosso per lui, ma alla fine grazie a una proposta decisamente importante ad avere la meglio è stato il Venezia, club che dopo settimane di attesa per Ambrosino ha deciso di chiudere per il centravanti tedesco.