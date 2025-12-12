Venezia-Monza, i convocati di Bianco: torna dalla squalifica Birindelli. Disponibile anche Ravanelli
Vigilia di gara per il Monza, che domani farà visita al Venezia nel big match sul quale sono puntati i fari della 16ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà presso lo stadio 'Pierluigi Penzo' con fischio di inizio fissato alle ore 15.00.
Alla vigilia del confronto, nessuna conferenza stampa da parte di mister Paolo Bianco, che ha però reso nota la lista dei convocati, dove spicca il ritorno di Birindelli dalla squalifica; buone notizie anche per Ravanelli, con il reparto arretrato biancorosso che recupera quindi due elementi sicuramente importanti per lo scacchiere del trainer dei brianzoli. Ci sono però delle assenze, quelle di Antov, Forson, Colpani e Zeroli, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale.
Di seguito, ecco la lista dei 24 convocati:
PORTIERI: Pizzignacco, Strajnar, Thiam;
DIFENSORI: Azzi, Bakoune, Birindelli, Brorsson, Carboni, Delli Carri, Izzo, Lucchesi, Ravanelli;
CENTROCAMPISTI: Ciurria, Colombo, Galazzi, Obiang, Pessina, Sardo;
ATTACCANTI: Alvarez, Caprari, Keita, Maric, Mota Carvalho, Petagna.