Kvaratskhelia: "Orgoglioso della scelta fatta col PSG e di avere Luis Enrique qua"

L'attaccante del PSG Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Sky Sport in vista del match di Champions League contro il Bayern Monaco.

PSG-Bayern Monaco cosa significa per lei?

"Hanno giocatori fantastici e siamo in semifinale, ma ogni sfida vale tanto per noi e vogliamo sempre fare al meglio delle nostre possibilità. Loro sono stati bravissimi in questa stagione ma per noi tutto è possibile, anche perché ci fidiamo l'uno dell'altro".

Ha un gol preferito fra quelli segnati in stagione?

"Quello contro il Nantes, il secondo, credo sia stato il più bello della stagione. Ma ci sono ancora tante partite da giocare e spero di farne altri di più belli".

Quanto è cresciuto con Luis Enrique dal suo arrivo dal Napoli?

"Il nostro modo di giocare è difficile da capire per gli altri. L'obiettivo è attaccare e difendere. Ci dà tanta liberta e per i giocatori offensivi questo è fondamentale, sono felicissimo del nostro allenatore e orgoglioso della scelta che ho fatto venendo qua".