Inter, le condizioni di Çalhanoğlu: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra

L'Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il responso degli esami ad Hakan Calhanoglu, ieri fermatosi per un problema muscolare alla gamba sinistra: per lui ovviamente non ci sarà spazio in campo nella sfida-Scudetto contro il Parma, ma l'obiettivo principale diventa averlo per la finale di Coppa Italia contro la Lazio.

"Esami strumentali per il centrocampista nerazzurro. Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

Il soleo è un muscolo delicato: essendo situato sotto il gastrocnemio (il gemello) e avendo una composizione prevalente di fibre a contrazione lenta, è molto sollecitato nella deambulazione e nella postura, ma riceve meno sangue rispetto ad altri muscoli. Per questo i tempi di recupero sono spesso più lunghi di quanto ci si aspetti. A seconda del grado della lesione, si va da 10 giorni di stop ad anche 6 settimane: dipenderà dunque dalla gravità del danno.