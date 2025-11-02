Venezia, Svoboda: "Dominiamo le partite, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"

Dopo il pareggio maturato nel match di Serie B contro il Catanzaro, il capitano del Venezia, Michael Svoboda, ha analizzato con lucidità la prestazione della squadra, sottolineando gli aspetti positivi ma anche le mancanze che stanno frenando i lagunari. “Non so cosa posso dire - ha esordito il difensore - dominiamo ogni partita come non ho mai visto e giochiamo un bel calcio, però non sfruttiamo le occasioni da gol, dove magari non mettiamo l'attenzione al 100%. Su questo dobbiamo lavorare e migliorare il prima possibile”.

Il Venezia, infatti, continua a esprimere un gioco propositivo e di qualità, ma fatica a concretizzare le numerose opportunità create. Una mancanza di cinismo che, secondo il capitano, sta costando punti preziosi in classifica. “Ci manca davvero poco – ha aggiunto Svoboda – sono gli ultimi dettagli che fanno la differenza. Serve più concentrazione e la giusta fame sotto porta”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro la Sampdoria, gara che rappresenta un’importante occasione di riscatto per la formazione allenata da Vanoli. “Contro la Samp sarà una nuova occasione per rialzare la testa e fare vedere chi siamo e chi vogliamo essere. Io ho sempre fiducia in questa squadra e si vede che ci siamo”, ha concluso il capitano.