Venezia, Svoboda: “Grande partita. Possiamo mettere in difficoltà chiunque”

Torna alla vittoria il Venezia di Giovanni Stroppa. Kike Perez, Yeboah e Doumbia firmano il netto 3-0 ai danni di un Sudtirol nel pallone. Al termine della sfida è intervenuto il difensore dei lagunari Svoboda:

“Rientro? Mi sono sentito bene, con lo staff e con Stroppa abbiamo atteso il momento giusto per tornare in campo. La squadra ha disputato una grande partita, e rientrare in questo modo rende tutto ancora più bello. Io capitano? Mi sono sentito valorizzato, perché la fascia rappresenta un segnale importante. Però, in realtà, non cambia molto rispetto a prima: mi sono sempre assunto le mie responsabilità per ciò che facevo in campo e fuori. Siamo una squadra di qualità e ne siamo consapevoli. Tutto dipende da noi. Stiamo dimostrando di poter mettere in difficoltà quasi chiunque in questo campionato, ma alla fine spetta a noi confermare di essere pronti e di avere la determinazione per tornare in alto”.