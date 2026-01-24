Virtus Entella, Chiappella: "Juve Stabia squadra forte, ci abbiamo provato fino alla fine"

Esce sconfitta di misura la Virtus Entella dal "Romeo Menti" per mano della Juve Stabia, 1-0 il finale in favore dei campani. La nona sconfitta stagionale per i biancocelesti costa l'aggancio al 16^ posto dal Bari. Al termine del confronto ha parlato in sala stampa il tecnico Andrea Chiappella:

"Bisogna essere onesti nell'analizzare che abbiamo affrontato una squadra forte, migliore di noi dotata di un palleggio che ci ha creato delle difficoltà. Abbiamo provato a limitarli andando ad aggredirli alti, a volte ci siamo riusciti altre meno. Siamo rimasti in partita e ci abbiamo provato costruendo durante la partita tre occasioni". Sugli episodi ha aggiunto: "Siamo arrabbiati ma dobbiamo essere bravi a farci scivolare addosso tutto, pensando a noi e a lavorare e provare a cercare un'episodio, la squadra non si è disunito e ha provato comunque a cercare il pareggio. Siamo stati bravi a tenere il campo".

Infine sui subentrati : " I nostri risultati passano dalla crescita collettiva e singola e il coinvolgimento da parte di tutto. Questo è confermato da chi entra a partita in corso con il giusto atteggiamento