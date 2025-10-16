Difesa d’acciaio: l’Ascoli di Tomei fa meglio di Reggiana 1971 e Sudtirol 2021
Si sprecano i numeri legati allo straordinario rendimento difensivo dell’Ascoli di Francesco Tomei, capace di subire un solo gol nelle prime nove giornate del campionato di Serie C.
Cercando un rendimento simile nella storia della terza serie, ci si imbatte in due precedenti illustri: la Reggiana della stagione 1970/1971 e il Sudtirol del torneo 2020/2021. Due squadre che detengono il record del minor numero di reti subite in una singola stagione: nove.
Confrontando i dati di allora con quelli attuali dei bianconeri, emerge come entrambe — al medesimo punto della stagione — avessero già incassato più gol di Curado & co.. Nello specifico, due gli gol subiti dagli amaranto e tre dai bolzanini.
L’Ascoli, dunque, è primatista assoluto anche in questo confronto storico. In attesa del match di lunedì sul campo del Carpi.
