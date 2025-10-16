Dionisi-Empoli ci siamo: oggi l'annuncio. Con lui arriveranno tre assistenti di fiducia

In casa Empoli si attende solo l’ufficialità della nomina di Alessio Dionisi come nuovo tecnico. Nella giornata di ieri infatti è arrivato l’annuncio del Palermo della risoluzione del contratto e nella giornata di oggi dovrebbe diventare ufficiale il ritorno del tecnico dell’ultima promozione datata 2021. L’accordo fra le parti è già stato trovato nella scorsa settimana, ma si attendevano le formalità e le firme sull’addio al club rosanero, che sono andate un po' per le lunghe, prima di poterlo riportare in Toscana e affidargli la panchina che è stata per una breve parentesi di Guido Pagliuca.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport assieme a Dionisi arriveranno tre suoi uomini di fiducia a completare lo staff tecnico, che in questi giorni è stato guidato da Stefano Bianconi - storico collaboratore tecnico in azzurro e difensore del primo Empoli di Luciano Spalletti – che ha diretto gli allenamenti della squadra: si tratta di Paolo Cozzi (vice-allenatore), Luca Vigiani (collaboratore tecnico) e Fabio Spighi(preparatore atletico). Tutti uomini che erano con lui anche a Palermo.

Il tecnico sarà dunque annunciato oggi, ma presentato solo sabato in occasione della conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Venezia, squadra allenata da Dionisi nel 2018/19 e portata all’undicesimo posto.