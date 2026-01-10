Virtus Entella-Monza, i convocati di Chiappella: disponibili Alborghetti e Squizzato
Attraverso i propri canali ufficiali la Virtus Entella ha diffuso la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Andrea Chiappella per la gara di questo pomeriggio contro il Monza, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto all'ultimo match del 2025 risultano a disposizione i due nuovi acquisti del mercato di gennaio: Mattia Alborghetti e Niccolò Squizzato.
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys
Difensori: Alborghetti, Marconi, Parodi, Moretti, Del Lungo, Portanova
Centrocampisti: Nichetti, Squizzato, Bariti, Karic, Franzoni, Di Mario, Benali, Mezzoni
Attaccanti: Guiu, Debenedetti, Fumagalli, Russo, Ankeye
