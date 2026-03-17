Ultime 6 sfide terminate tutte con l'X. Ad eccezione dello spareggio per...

Virtus Entella mai vittoriosa a Pescara. Né in cadetteria, tantomeno in Serie C. Ma a dominare è il segno X.

L’ultimo successo del Delfino risale ai play-off nazionali del 2022-2023 per salire dal terzo al secondo livello del calcio italiano: 2-1, Corbari al 7’, Merola al 64’, Aloi al 76’. Prendendo in considerazione soltanto i match di regular season però ci troviamo di fronte a 6 segni X negli ultimi 6 scontri diretti.

Prima, in B, c’erano stati 2 successi degli abruzzesi: per 2-0 nel 2015-2016 (Memushaj al 33’ e Lapadula all’87’); per 4-0 nel 2014-2015 (Maniero al 36’ su rigore e al 52’ e 59’, Pasquato all’82’).

Tirando le somme: Pescara vittorioso in 3 occasioni, 6 match chiusi in parità, 13-6 in fatto di gol per i padroni di casa.

All’andata, a Chiavari, fu 1-1 con i centri di Di Nardo al 73’ e Tiritiello al 93’ (quest’ultimo a segno anche nel fine settimana).

Situazione in classifica.

Pescara ultimo con 26 punti (5V – 11X – 14P con 38GF e 54GS), di cui 17 all’Adriatico (4V – 5X – 6P con 22GF e 22GS). OK nelle ultime 4 giornate, turni in cui ha alternato vittorie e pareggi. Virtus Entella poco più in alto a quota 31 (7V – 10X – 13P con 28GF e 42GS), 7 dei quali lontano dal Comunale (1V – 4X – 10P con 8GF e 26GS). È reduce dal KO casalingo rimediato dall’Avellino.

Dando uno sguardo alle statistiche stagionali di rendimento dobbiamo segnalare il dato relativo ai clean sheet: soltanto 4 per il Pescara (ultimo) e 5 per l’Entella (penultima).

CONFRONTI DIRETTI A PESCARA (SERIE B E SERIE C)

9 incontri disputati

3 vittorie Pescara

6 pareggi

0 vittorie Virtus Entella

13 gol fatti Pescara

6 gol fatti Virtus Entella

PRIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Virtus Entella 4-0, 7° giornata 2014/2015

ULTIMA SFIDA A PESCARA IN CAMPIONATO

Pescara-Virtus Entella 1-1, 25° giornata 2024/2025