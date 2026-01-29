Ufficiale
Wisniewski saluta lo Spezia e l'Italia. Passa a titolo definitivo ai polacchi del Widzew Lodz
Come ormai noto, si chiude l'avventura di Przemyslaw Wisniewski allo Spezia, perché il calciatore è passato a titolo definitivo al Widzew Lodz, formazione polacca con sede nella città di Łódź militante attualmente nella Ekstraklasa, la prima divisione del campionato locale.
A renderlo noto, la società ligure, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo al Widzew Łódź, le prestazioni sportive del difensore, classe 1998, Przemyslaw Wisniewski.
Al calciatore, il ringraziamento per quanto fatto in maglia bianca e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".
