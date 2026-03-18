Bonny ai Mondiali, ma non con la Francia. Il ct della Costa d'Avorio: "Ha scelto noi"

Ange-Yoan Bonny giocherà con ogni probabilità i Mondiali del 2026. L'attaccante dell'Inter ha scelto di rappresentare la Costa d'Avorio, la conferma è arrivata dal commissario tecnico della selezione, Emerse Faé.

Il selezionatore, nell'annunciare la lista dei convocati degli elephants per le prossime amichevoli contro Corea del Sud (28 marzo) e Scozia (31 marzo) ha parlato anche del nuovo rinforzo: "Ha accettato di unirsi a noi" aggiungendo: "Ha un problema ai denti, quindi abbiamo preferito lasciarlo al suo club per rimettersi in forma, giocare bene e poi incontrarlo in seguito".

22 anni, Bonny è nato ad Aubervilliers, sobborgo di Parigi ma. E con la nazionale francese ha fatto la trafila, giocando dall'Under 19 all'Under 21. La Costa d'Avorio si è qualificata ai Mondiali dopo aver saltato le ultime due edizioni ed è stata inserita nel Gruppo E assieme a Germania, Curaçao ed Ecuador.