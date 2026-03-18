Atalanta, de Roon: "A Bergamo c'è qualcosa di speciale, mi rende orgoglioso essere qui"

Marten de Roon, capitano e centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a Prime Video nella quale non ha nascosto il suo amore per Bergamo. Le sue parole: "Non avevo parole dopo la sconfitta dell'andata contro il Bayern Monaco perché era anche un momento difficile per me stesso. I tifosi ci hanno emozionato. Bergamo ha calore e affetto. I bergamaschi hanno dimostrato che loro ci sono sempre. Le mie tre figlie sono bergamasche, parlano italiano ma non dialetto (ride, ndr). Bergamo è casa loro. Faccio fatica a immaginarle in un altro posto. Non si sa mai nel calcio, ce lo siamo detto, ma bisogna stare qua.

Sapevo poco prima di venire qui. Il mio procuratore mi chiamò e mi disse: "conosci Bergamo?", gli risposi: "Non so neanche dove sia". 405 partite sono tante, mi rende orgoglioso. E' un onore aver indossato questa maglia tante volte. Gianpaolo Bellini, che onore superarlo".

Sul Middlesbrough: "Era un sogno giocare in Premier. Poi ho capito che la passione e l'affetto c'erano meno. Ringrazio tutta la famiglia Percassi".

Sui tifosi: "Mi piace parlare con la gente di Bergamo, secondo me c'è questa distanza tra giocatore e tifoso. Invece siamo tutti uguali, loro hanno altri talenti e mi piace sentire i loro pensieri anhe dopo le sconfitte e discuterne. Alla fine lo fai per lasciare qualcosa alla gente. Essere la loro bandiera, sudare sempre la maglia... voglio trasmettere questo. Qua c'è qualcosa di speciale".