Atalanta, Percassi: "Orgogliosi dei tifosi. 100 presenze europee per il club, numeri importanti"

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Bayern Monaco, iniziando la sua analisi dai quasi 4000 tifosi presenti all'Allianz Arena nonostante il 6-1 dell'andata per i bavaresi: "Siamo molto orgogliosi, anche l'ultima partita hanno dimostrato quanto tengono all'Atalanta e in modo saggio come si può applaudire una squadra straordinaria come il Bayern".

De Roon eguaglierà il record di presenze di Bellini...

"Un ragazzo che è con noi da tanti anni e che ha sempre incarnato il dna dell'Atalanta. Il numero di presenze che potrebbe raggiungere stasera o alla prossima dimostra la sua importanza per l'Atalanta. Tra l'altro anche il club stasera farà 100 presenze europee, numeri importanti".