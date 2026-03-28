Alcione Milano, Cusatis: "Analizzare gli errori di gestione e trasformarli in cattiveria"

In vista della sfida contro la Pro Vercelli, il tecnico dell'Alcione Milano Giovanni Cusatis ha parlato in conferenza stampa: "La sconfitta di Novara ci ha lasciato dell’amaro in bocca, ma in settimana ho visto la reazione che mi aspettavo. Ai ragazzi ho chiesto di non portarsi dietro scorie negative: nel calcio bisogna saper resettare subito, analizzare gli errori di gestione e trasformarli in cattiveria per la gara successiva.

Affrontiamo una squadra che sa come interpretare queste partite e che ha individualità importanti. Se guardiamo ai precedenti, non siamo riusciti a vincere, ma sono sempre state sfide molto equilibrate, decise dai dettagli, per cui domani dovremo cercare di invertire la tendenza per conquistare punti preziosi per i nostri obiettivi".