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Altamura, Raffaele si presenta: "Serve pazienza, ma possiamo toglierci delle soddisfazioni"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 00:04Serie C
15.10.2026 00:04Serie C
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Il ds Lauriola lo elogia: "Negli ultimi anni è stato un protagonista di questo campionato"
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© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo la firma sul contratto fino al 2028 con l’Altamura, dove prenderà il posto di Ledian Memushaj, il tecnico Giuseppe Raffaele si è presentato alla piazza parlando in conferenza stampa: “La grandissima voglia della società mi ha convinto ad aprire un percorso nel quale possiamo seminare, dobbiamo essere bravi a lavorare con fiducia e autostima, mettendo le qualità al servizio della squadra per ottenere delle soddisfazioni e raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Su cosa aspettarsi

Il neo tecnico poi spiega cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo corso: “Voglio che tutti diano il massimo in modo che, oltre ai risultati, arrivi anche la crescita dei ragazzi che abbiamo in rosa. Ci sono giocatori che devono fare esperienza in questa categoria ed è un percorso dove tutti devono avere pazienza, ma che porterà delle soddisfazioni. - prosegue Raffaele come riporta AltamuraLife.it - Ho trovato una squadra su cui Memushaj, secondo me, ha lavorato bene in alcuni aspetti di pressing e possesso, e io punto ad aggiungere qualcosa a questo lavoro, che ci permette anche, ripeto, di essere una squadra molto aggressiva. Magari non succederà immediatamente, anche se me lo auguro, perché secondo me ne abbiamo le carte in regola per farlo".

Le parole del ds Lauriola

In conferenza stampa ha parlato anche il direttore sportivo Matteo Lauriola che ha spiegato così la scelta di affidarsi a Raffaele: “Con decisione ho confidato nella voglia del mister di rimettersi in gioco, considerando che negli ultimi anni è stato un protagonista di questo campionato. Non sto qui a raccontare quante volte ha raggiunto i playoff, dico solo che ho sempre apprezzato le sue squadre per intensità, vocazione offensiva, calcio propositivo e per aver consentito di realizzare plusvalenze che sono parte di uno degli obiettivi di questa società, il calcio sostenibile”.

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