TMW Arezzo, Bucchi: "Il Livorno ha interpretato bene una gara sporca. Ko non deve scalfirci"

"Le spiegazioni di oggi, di questa prima sconfitta esterna, son semplici: la gara era questa, il Livorno interpreta le partite così e diventano sporche". Il tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi parla così in conferenza stampa dopo la sconfitta contro i labronici di questo pomeriggio: "Spezzetta il gioco, perde tempo, crea episodi, fa densità, fa falli, non fa giocare, innervosisce: è questo. Poi noi siamo stati imprecisi, ci sono state poi situazione sfortunate e il risultato è questo: al netto dell'FVS dovevamo essere più bravi a capitalizzare le occasioni avute".

Bucchi poi non pensa che la sconfitta di oggi possa avere contraccolpi sulla capolista: "La prestazione l'abbiamo fatta, siamo dispiaciuti, ma questo ko non deve scalfirci, se vogliamo fare un campionato importante si devono fronteggiare momenti difficilissimi. Queste gare vanno subito buttate alle spalle, tanto non si possono rigiocare: pensiamo a cosa poter migliorare e a quello che abbiamo fatto bene".

Infine il tecnico aretino guarda al futuro: "Ci attendono due gare prima della sosta, nelle quali dobbiamo mettere tutto per chiudere poi in un certo modo".