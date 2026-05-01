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Ravenna, Fischnaller: "Per vincere i playoff serve un'impresa, ci proveremo fino in fondo"

Ravenna, Fischnaller: "Per vincere i playoff serve un'impresa, ci proveremo fino in fondo"TUTTO mercato WEB
© foto di Alessandro Brunelli
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:17Serie C
Daniel Uccellieri

Manuel Fischnaller, attaccante del Ravenna, intervistato da Lacasadic.com, ripercorre la sua stagione. Si parte dall'addio al Trapani a gennaio:

"A Trapani, c'erano un po' di problemi societari, non si capiva quali sarebbero state le prospettive e quindi ho deciso che a gennaio per me la cosa migliore sarebbe stata cambiare. Quando è arrivata la chiamata del Ravenna, ho detto al mio procuratore che era la mia prima scelta. Da qualche anno si parla bene del Ravenna, sentivo solo cose positive, con una proprietà forte, importante e presente, dove c’è un potenziale incredibile, si è concluso tutto velocemente".

Ravenna ai playoff da neo promossa
"Questo è per forza un anno positivo: fare 73 punti da neopromossa è sicuramente sinonimo di un’ottima stagione. Poi ovviamente, dopo essere stati primi in classifica a gennaio, speravamo di poter arrivare fino in fondo, ma vincere il campionato non è semplice, è lunghissimo. Noi ci abbiamo provato, ora ci concerteremo sui playoff"

"In questo momento si è parlato poco del 10 maggio: il focus è esclusivamente sull’arrivarci nel migliore dei modi. La consapevolezza è chiara, vincere i playoff resta sempre un’impresa, quasi un miracolo, ma la volontà è quella di provarci fino in fondo. Alla fine saranno gli episodi a fare la differenza e ad arrivare in fondo sarà la squadra più pronta mentalmente, magari anche la più libera. Non esiste una formula segreta".

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