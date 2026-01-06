Aronica: "Il sogno calcistico è raggiungere i playoff con il Trapani. È dura, ma non mi arrendo"

Lunga intervista quella che Salvatore Aronica ha rilasciato a La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, intervista nella quale ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera da calciatore, ma non ha mancato di fare un appunto sul suo presente, che lo vede sulla panchina del Trapani in Serie C, dove è approdato dopo l'esperienza alla guida della Primavera granata.

Queste, in merito, le sue parole: "Anche dopo il mio ritiro dal calcio giocato, a 37 anni, non ho mai pensato di abbandonare il calcio: a fine carriera ho cominciato il corso a Coverciano e sono partito dal settore giovanile. Poi il presidente del Trapani Valerio Antonini mi ha dato la possibilità di fare il salto tra i grandi e l’ho subito sfruttata. Se ho ancora un sogno da avverare? Il sogno calcistico è raggiungere i playoff con il Trapani. Ce lo chiede la società e lo dobbiamo ai nostri tifosi. Sarebbe un traguardo importante in una stagione con mille difficoltà. Noi però non ci arrendiamo".

Anche perché al momento, dopo le prime 20 giornate della stagione, la classifica del Girone C vede i siciliani al decimo posto, l'ultimo utile per gli spareggi promozione; certo, l'undicesimo posto - il primo non più valido - dista solo un punto, ma il tempo per consolidarsi non manca.