Catania-Trapani, granata ko. Aronica: "Con 17 volti nuovi dal mercato non è semplice"

Ancora una sconfitta per il Trapani, caduto contro il Catania nel recupero della 25ª giornata del Girone C di Serie C: la compagine rossazzurra si è imposta sull'avversario con un secco 4-0, che il tecnico granata Salvatore Aronica ha comunque commentato nel post, davanti alle telecamere di Telecolor.

Queste le sue parole, riprese dal sito tuttocalciocatania.com: "L’allenatore del Trapani, Salvatore Aronica, ha commentato la sconfitta dei suoi ai microfoni di Telecolor. “Eravamo venuti a Catania per giocarcela alla pari, e riconosco che abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo, ma alla distanza i valori sono venuti fuori. Per noi è la quarta sconfitta consecutiva, non ci piangiamo addosso ma da domani analizzeremo la situazione: certo, non è semplice, dal mercato sono arrivati 17 nuovi elementi, ma ci sono lo stesso delle cose da vedere. Pur consci che nelle ultime gare abbiamo affrontato anche il Benevento".

La classifica è per altro pessima, al momento il Trapani è in zona playout. E l'allenatore non si nasconde: "I nostri obiettivi sono diversi rispetto a quelli dell’inizio di questa stagione".