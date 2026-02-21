Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Un momento decisamente molto difficile quello che sta vivendo il Trapani, che ieri ha visto confermarsi i sette punti di penalizzazione - per i quali aveva mosso ricorso - ed è oggi impegnato tra le mura amiche del 'Provinciale' nello scontro salvezza contro la Cavese: la gara, che prenderà il via alle ore 14:30 in occasione della 28ª giornata del Girone C di Serie C, vede una grossa novità tra le fila granata, ovvero l'esordio dal primo minuto di Giovanni Aronica, figlio del tecnico Salvatore.
Dopo le tre presenze da subentrato al momento del suo arrivo a Trapani, il centrocampista classe 2004 ha ora la grande occasione, anche per iniziare a contribuire in modo più massiccio a un positivo esito della stagione dei suoi.
Intanto, per completezza di informazione, vediamo quelle che sono le formazioni ufficiali del confronto:
TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli; Pirrello, Motoc, Nicoli; Aronica, Celeghin; Matos, Forte, Benedetti; Stauciuc. All.: Aronica
CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Bolcano, Loreto; Ubani, Orlando, Visconti, Munari, Yabre; Fusco, Minaj. All.: Prosperi