Ufficiale
Arzignano Valchiampo, arriva dall'Atalanta il portiere Tommaso Bertini
TUTTO mercato WEB
Tommaso Bertini è un nuovo giocatore dell'Arzignano Valchiampo. Il portiere classe 2004 arriva in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2026.
Si ringrazia la società nerazzurra per la collaborazione ed il lavoro in sinergia.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Le più lette
3 Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie A
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile