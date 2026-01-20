Ufficiale
La Pianese saluta Bertini: risolto anticipatamente il prestito. Il portiere torna all'Atalanta
Si è chiusa l'avventura di Tommaso Bertini alla Pianese, con il portiere che fa quindi rientro all'Atalanta: le due società hanno infatti interrotto anticipatamente il prestito del giocatore.
A rendere noto il tutto, la società di Piancastagnaio, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"L’US Pianese comunica di aver interrotto anticipatamente l’accordo di prestito di Tommaso Bertini con l’Atalanta. La società desidera ringraziare Tommaso per la professionalità e la serietà dimostrate quotidianamente. A lui vanno i migliori auguri da parte di tutto il club per il prosieguo della carriera sportiva e per il futuro personale".
