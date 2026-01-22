TMW Ascoli-Gori, aria di addio? L'attaccante è nel mirino di Bari e SudTirol. Ma non solo

Che Gabriele Gori sia uno dei profili più attenzionati del mercato, sia in Serie B che in C, è cosa ampiamente nota. L'attaccante, colpo estivo dell'Ascoli che se lo è accaparrato in prestito dall'Avellino, ha finora messo a segno sei reti con la maglia bianconera (sette, se si considera quella sottrattagli perché segnata all'escluso Rimini), e a questi ha aggiunto quattro assist: numeri che restano indicativi del rendimento della punta toscana, soprattutto in considerazione del minor spazio trovato nell’undici titolare di mister Tomei nelle ultime settimane.

Una situazione, questa del minutaggio, che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha acceso l’interesse di diversi club alla ricerca di rinforzi offensivi. In Serie B il suo nome è finito sul taccuino di Bari e Sudtirol, mentre in Serie C è l’Union Brescia a valutare il suo profilo per alzare il livello della rosa in vista del prosieguo della stagione; una stagione, quella della Leonessa, segnata da un Vicenza che nel Girone A di categoria sta facendo la voce grossa, e sembra lasciare alle contendenti - lombardi compresi - solo la pista playoff per il salto di categoria.

A ogni modo, proprio il Sudtirol resta una pista da monitorare: a Bolzano, dove era arrivato a gennaio scorso, Gori ha infatti lasciato buoni ricordi, contribuendo alla salvezza dei biancorossi nella passata stagione, un precedente, questo, che potrebbe facilitare nuovi contatti in questa fase di mercato.