Ufficiale Ascoli, riscattato il cartellino dell'attaccante Gori: ha firmato fino al 2029

Gabriele Gori è a tutti gli effetti un giocatore dell'Ascoli che lo ha riscattato dall'Avellino facendogli firmare un contratto fino al 2029. Questo il comunicato del club bianconero:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia di aver raggiunto l’accordo con US Avellino per la trasformazione del prestito di Gabriele Gori in acquisizione a titolo definitivo. L’attaccante toscano, punto di forza dello scacchiere bianconero, ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori dell’Ascoli fino al 30 giugno 2029.

Si tratta di un’operazione di assoluto rilievo per la Società, che ha blindato uno dei profili più importanti della Serie C e tra i giocatori più ambiti anche in Serie B. Oltre alle qualità tecniche, Gori porta in dote leadership, carisma e personalità, rappresentando un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e un valore aggiunto per tutto il gruppo, dentro e fuori dal campo.

Il Club bianconero prosegue, mattone dopo mattone, nella volontà di costruire e cementare un progetto sportivo sempre più solido, competitivo, orientato alla crescita e al futuro.

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. augura a Gabriele di raggiungere con la maglia del Picchio i migliori successi professionali".