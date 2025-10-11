Ascoli, Tomei: "Col Pontedera servirà attenzione. Dobbiamo essere più cinici sotto porta"

Alla vigilia della sfida contro il Pontedera, l’allenatore dell’Ascoli, Francesco Tomei, ha presentato così la gara ai microfoni di youtvrs: “Affrontiamo una squadra di categoria, come tutte le partite di questo campionato sarà una gara dura, da approcciare con grande attenzione. Loro possono far male in qualsiasi momento. Lavoriamo molto sull’attenzione, soprattutto quando abbiamo la palla, a livello di preventive. Il Pontedera è una squadra giovane, che può metterti in difficoltà, ma tutto dipende da come approcceremo la partita”.

Il tecnico bianconero ha poi sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve crescere: “Stiamo viaggiando forte, è oggettivo, ma dobbiamo migliorare sempre. Il nostro gioco si basa sul muovere gli avversari e andare in profondità, ma dobbiamo essere più precisi al tiro. Facciamo tanto per arrivare lì, quindi serve maggiore cinismo”.

Tomei è tornato anche in panchina dopo alcune settimane di assenza: “Mi mancava il campo, il pathos della partita, quindi ho deciso di tornare giù. Faccio comunque un plauso al mio staff, che non ha fatto sentire la mia mancanza. Sul gol incassato? In quel momento c’è stato un po’ di nervosismo, ma poi ho detto ‘va bene’. Non ho rimproverato la squadra, anche se Vitale era amareggiato: è un portiere, lo capisco. A lui ho detto solo che adesso parte un nuovo record: dobbiamo fare altre otto giornate senza subire gol”.