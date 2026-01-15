Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"

Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Juventus Newxt Gen: "La Juventus Next Gen ha tanto talento, nonostante sia una squadra giovane ormai si è consolidata in questa categoria. In questo campionato sta facendo bene, sarà una partita dura, dovremo essere attenti alle qualità dell’avversario e sicuramente sarà l’ennesima battaglia. Troveremo una squadra in salute, proveremo a ribattere colpo su colpo ed essere attentissimi nelle due fasi, dove servirà massima concentrazione. Se li fai esprimere possono metterti in difficoltà perché hanno gioco corale”.

Il tecnico non sarà in panchina a causa della squalifica: “Mi metterò in tribuna. Questa squalifica non l’ho digerita come l'altra, secondo me sono troppe due giornate. Secondo me non ho detto nulla alla panchina e nulla al quarto uomo, spero e mi auguro che porti bene come in precedenza. Eppure, dopo la squalifica precedente, questa volta mi è sembrata esagerata, me la prendo e vorrà dire che dovrò essere ancora più attento”.