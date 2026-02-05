Roma, Ranieri: “Tensioni Gasperini-Massara? Gian Piero martellerebbe anche Dio se fosse il nostro ds”

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi a Sky Sport, Claudio Ranieri ha parlato delle tensioni registrate in casa Roma tra Gian Piero Gasperini e il ds Ricky Massara: “Sono due caratteri differenti. A Gian Piero piace stare lì sempre a martellare, venisse qui Dio come direttore sportivo martellerebbe pure lui. È il suo modo di lavorare, lui arriva la mattina e batte i pugni sul tavolo, voglio questo e voglio quell’altro. Massara è una persona molto riflessiva, molto calma: cerca di fare il suo lavoro e non dobbiamo mai dimenticare che lui rappresenta la società. Io sto nel mezzo”.

Gasperini ha detto chiaramente: “O parliamo di seconda squadra o di Under 23”.

“È quello che sappiamo dall’inizio. La voglia è quella di andare il più alto possibile, però stiamo costruendo. Io sapevo che avremmo passato due mercati di difficoltà, e sono sincero: non pensavo di poter vedere tutti questi arrivi, sia nel primo che nel secondo mercato.

Questo dimostra che Gian Piero è molto bravo: voleva Malen e Zaragoza, sono arrivati. Robinio Vaz è un ingaggio voluto da noi tutti, perché tutte le squadre d’Europa stanno acquistando giocatori giovani, a 50-60 milioni di euro. Tu non puoi competere con Chelsea, Liverpool, Paris Saint-Germain: stiamo cercando di fare qualcosa, sperando di centrare questi ragazzi”.