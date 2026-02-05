La Sampdoria cerca una sistemazione per Coucke e Ferri. Il portiere intanto rifiuta la Grecia

La Sampdoria è alla ricerca di una sistemazione per due giocatori che non rientrano più nei piani societari nonostante siano arrivati solo la scorsa estate. Si tratta del portiere Gaetan Coucke e del centrocampista Jordan Ferri. Il calciatore belga infatti è sceso in campo solo in due occasioni in questa stagione ed è ora scivolato nelle gerarchie dietro a Ghidotti e al neo arrivato Martinelli, mentre il francese ha giocato sei gare finora, l’ultima delle quali a fine novembre (appena 4 minuti in campo).

Per il portiere classe ‘98 si era fatto avanti l’Atromitos in Grecia che l’aveva chiesto in prestito, ma il belga – come riportato dal Secolo XIX - avrebbe rifiutato la proposta nonostante fosse atteso per le visite mediche. Per lui dunque si prospetta una permanenza in blucerchiato ai margini della prima squadra.

Il CEO Jesper Fredberg proverà comunque a cercare una nuova soluzione per Coucke nei vari mercati esteri ancora aperti e lo stesso farà per il mediano francese che è stato vicino al rientro in patria nelle ultime ore di mercato. Come si legge su L’Est Eclair infatti il Troyes aveva trovato l’accordo con Ferri e ottenuto il suo sì al trasferimento, ma le trattative con il club blucerchiato non sono andate a buon fine.