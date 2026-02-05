Cesena, Corazza: "Trasferimento insolito, è stato motivato da valutazioni tecniche"

“Ci tengo a ringraziare prima di tutto la società, il direttore e il mister per la fiducia, sono veramente felice di essere qui. È vero che è un trasferimento un po' insolito, perché di solito si spostano i giocatori che giocano meno, ma nel mio caso ho fatto delle valutazioni prettamente tecniche”. Il terzino Tommaso Corazza in conferenza stampa parla così del suo approdo in Romagna dopo aver giocato i primi sei mesi con il Pescara sempre in Serie B.

“A Pescara mi sono trovato benissimo, sia come piazza che con la società, però nel mercato di gennaio quando ci sono queste opportunità è normale valutarle e io ho scelto subito di venire qua. - prosegue Corazza come si legge sul sito del club - Diciamo che non ho fatto esperienze troppo fortunate se guardiamo solo i risultati, ma Salerno dal punto di vista personale è stata una bellissima esperienza, oltre ad essere la prima lontano da Bologna; così come anche Pescara, che per me è stata un’importante esperienza”.

Spazio poi al presente e al futuro prossimo: “Oggi Cesena rappresenta sicuramente un passo in avanti, perché arrivo in una squadra che lotta per altri obiettivi, come può essere quello di fare i play off, quindi sicuramente lo ritengo un passo in avanti importante nella mia carriera”.