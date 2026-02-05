Dimarco giocatore del mese di gennaio, De Siervo: "È il primo terzino a vincere il premio"

Dopo la notizia del premio di miglior giocatore del mese di gennaio per Federico Dimarco dell'Inter, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato sul sito ufficiale i motivi del riconoscimento: "Il voto dei tifosi ha decretato che il miglior calciatore del mese di gennaio è stato Federico Dimarco, che diventa così il primo terzino ad aggiudicarsi questo riconoscimento da quando il premio è stato istituito, nella stagione 19/20".

De Siervo spiega che cosa ha fatto il classe '97 per meritarsi il Player of the Month: "In un calcio in cui sfruttare l’ampiezza del campo è diventato imprescindibile per lo sviluppo del gioco offensivo, Dimarco si è dimostrato in queste settimane la vera arma in più per l’Inter, sia come uomo assist, sia come terminale offensivo pericolosissimo grazie alle sue conclusioni che uniscono potenza e precisione. I 3 gol e 3 assist messi a referto nel primo mese dell'anno dimostrano lo straordinario momento di forma del terzino nerazzurro, fin da inizio stagione punto fermo dello scacchiere tattico del Mister Chivu".